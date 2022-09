Aktivisten blockieren Tönnies-Schlachthof in Badbergen Stand: 26.09.2022 12:31 Uhr Rund 100 Aktivisten blockieren seit heute früh die Zufahrt zum Rinderschlachthof des Tönnies-Konzerns in Badbergen. Einige haben sich an ein Tor gekettet, andere sind auf das Dach geklettert.

Zu einem Stau von Tiertransporten vor dem Schlachthof kam es nicht. Tönnies hat nach Angaben eines Sprechers alle Transporte für diesen Tag umorganisiert. Normalerweise werden in dem Betrieb im Landkreis Osnabrück täglich rund 500 Rinder geschlachtet. Der Rinderschlachthof gilt als einer der modernsten und größten in Europa. Das Bündnis "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" will mit der Blockade unter anderem darauf aufmerksam machen, dass Menschen und Tiere durch den Konzern ausgebeutet werden würden.

Vorwurf des Bündnisses: Tierindustrie als Klimakiller

Eine Sprecherin des Bündnisses wies darüber hinaus auf den Gasverbrauch hin, der durch die Tierindustrie entsteht. "Wir können uns die Tierindustrie nicht mehr leisten", sagte sie. Sie gehöre zu den größten Klimakillern und verschwende Energie, weil Tiere mit Futtermitteln gemästet würden, anstatt Pflanzen für den menschlichen Verzehr anzubauen. Sie fordert einen schnellen und sozial gerechten Abbau der Tierbestände. Seit Freitag beteiligen sich rund 200 Menschen an einem Protestcamp des Bündnisses in Quakenbrück. In den vergangenen Tagen gab es bereits verschiedene Protestaktionen in der Region.

