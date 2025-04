Stand: 23.04.2025 13:32 Uhr Vechta: Barrierefrei mit der Bahn direkt auf den Stoppelmarkt

Die Deutsche Bahn erneuert den Bahnsteig auf dem Stoppelmarkt in Vechta und macht ihn damit barrierefrei. Nach Angaben der Stadt Vechta wird die Bahn die Bahnsteigkante erhöhen. Vor allem Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen, sollen dann leichter ein- und aussteigen können. Außerdem soll der Bahnsteig demnach verlängert und verbreitert werden und es soll Blinden-Leitstreifen, Geländer und eine neue Beleuchtung geben. "Der Bahnsteig wird jetzt nicht nur sicherer und für alle Menschen besser nutzbar, er steigert darüber hinaus auch die Attraktivität des Stoppelmarktes", betont Vechtas Bürgermeister Kristian Kater. Durch die Nutzung der Bahn kämen jedes Jahr viele Menschen zusätzlich zum Markt. "Davon profitieren wir alle", so Kater. Die Haltestelle wird ausschließlich zum Stoppelmarkt als Bedarfshalt genutzt. Der Umbau soll bis zum diesjährigen Stoppelmarkt Mitte August fertig sein, so die Stadt Vechta.

