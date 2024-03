Stand: 07.03.2024 11:24 Uhr 16-Jährigen erschossen: Urteil gegen Rentner rechtskräftig

Nach dem Mord an einem Jugendlichen im Landkreis Osnabrück ist das Urteil gegen einen 82-jährigen Mann rechtskräftig. Der Rentner hatte im Februar vergangenen Jahres in Bramsche einem 16-jährigen Jugendlichen auf offener Straße zuerst ins Bein und dann in den Hinterkopf geschossen. Der Hintergrund der Tat soll laut Anklageschrift eine Lärmbelästigung in einem Mehrfamilienhaus gewesen sein. Das Gericht hatte den Mann im Dezember wegen heimtückischen Mordes im Zustand verminderter Schuldfähigkeit zu 13 Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordneten die Richter seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik nach der Haft an, da der 82-Jährige eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Gegen das Urteil hatte der Senior zunächst Rechtsmittel eingelegt, diese nun aber zurückgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.03.2024 | 13:30 Uhr