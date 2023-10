Mordprozess Bramsche: Wie der Angeklagte die Tat erklärt Stand: 11.10.2023 15:45 Uhr Der 82-jährige Angeklagte hat zugegeben, dass er auf seinen 16-jährigen Nachbarn geschossen hat. Laut Gutachten ist er aber psychisch krank und deshalb nur eingeschränkt schuldfähig.

von Susanne Schäfer

"Ich stehe für das, was passiert ist, gerade. Aber ich bin daran nicht alleine schuld." Mit diesen Worten hat der 82-jährige Rentner aus Bramsche (Landkreis Osnabrück) eingeräumt, dass er seinen Nachbarn getötet hat. Ein Geständnis ist das laut Christoph Willinghöfer, dem Sprecher des Landgerichts Osnabrück, aber nicht. Denn der 82-Jährige blickt trotzdem anders auf die Tat als die Anklage. Die wirft ihm Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor.

Lange Vorgeschichte und ganz viel Lärm

Immer wieder geht es in diesem Fall um Lärm. Der 82-Jährige hört nach eigenen Angaben Motorengeräusche und vermutet, dass sie aus der Wohnung über ihm kommen - dort lebte der 16-jährige Junge mit seiner Mutter. Mehrfach ruft der Rentner deshalb die Polizei, die kann aber nie etwas feststellen. Auch die Mutter des Jungen versucht die Lärmquelle zu finden, fühlt sich am Ende durch die Anschuldigungen ihres Nachbarn bedroht und bittet sogar den sozialpsychiatrischen Dienst um Hilfe. Wegen des vermeintlichen Lärms trägt der alte Mann oft Ohrenstöpsel und Ohrenschoner vom Schießsport - beides habe aber gar nicht gegen den Lärm geholfen, sagt er dem Staatsanwalt.

Rentner fühlte sich von Schüler bedroht

Auch am Morgen kurz vor der Tat trägt er noch die Ohrenstöpsel. Wieder fühlte er sich von Lärm gestört und habe den Jungen gefragt, ob er ihn fertigmachen wolle. Das habe der Junge bejaht und in seinen Rucksack gegriffen. Daraufhin habe er Angst bekommen, so der 82-Jährige, sei in den Keller an seinen Waffenschrank gegangen und habe dort die Sportpistole mit den fünf Patronen herausgeholt. Er habe auf den Jungen geschossen, weil er sich von ihm bedroht gefühlt habe. "Wie wollen Sie gehört haben, wie der Junge sie bedroht, wenn Sie hier schon oft den Vorsitzenden mit Mikrofon nicht verstehen?", fragte der Staatsanwalt.

Angeklagter hat Wahnvorstellungen

Der Angeklagte hört nicht nur Lärm, den andere nicht wahrnehmen. In seinem Kopf sei auch eine Stimme. Die höre er im Gerichtssaal aber auch im Gefängnis. Die Stimme gehöre einem Mann aus Albanien, er bedrohe ihn und kenne sein ganzes Leben. Aus Sicht der Gutachterin Nahlah Saimeh leidet der 82-Jährige an halluzinatorischer Schizophrenie. Deshalb sei er nur eingeschränkt schuldfähig. In welchem Umfang müsse aber das Gericht entscheiden. Am 1. November wird die forensische Psychiaterin ihre Aussage fortsetzen. Wann in dem Bramscher Mordprozess das Urteil gesprochen wird, ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 11.10.2023 | 15:00 Uhr