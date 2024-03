Stand: 04.03.2024 10:05 Uhr Bramsche: Mahnwache zum Gedenken an zwei Mordopfer

Mit einer Mahnwache in Bramsche-Pente (Landkreis Osnabrück) wird am Montagabend zweier Menschen gedacht, die vor einem Jahr getötet wurden. Eine 19-Jährige wurde Anfang März auf einer Geburtstagsparty in Pente vergewaltigt und schließlich ermordet. Außerdem wurde ein 16-jähriger Jugendlicher von seinem Nachbarn erschossen. Zu der Mahnwache wurde in einer privat organisierten Facebook-Gruppe aufgerufen. Unter anderem kündigten die beiden Bürgermeister aus Bramsche und Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) an, daran teilzunehmen. Neben Reden ist eine Schweigeminute geplant.

