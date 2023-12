Tödliche Schüsse in Bramsche: 82-Jähriger wegen Mordes verurteilt Stand: 11.12.2023 13:58 Uhr Im Prozess um tödliche Schüsse auf einen Jugendlichen in Bramsche hat heute das Landgericht Osnabrück den 82-Jährigen wegen Mordes verurteilt. Er soll in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden.

Zudem muss der 82-Jährige die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen der Nebenkläger tragen, heißt es. Als Begründung für das Urteil nannte der Vorsitzende Richter, dass der 82-Jährige die Verantwortung für die Tat trägt. Die Tatwaffe wurde eingezogen. Mehr in Kürze.

82-Jähriger soll mehrfach auf Schüler geschossen haben

Der Mann soll am 28. Februar mehrmals auf den 16-Jährigen geschossen haben. Der Schüler, der mit seiner Mutter im gleichen Mehrparteienhaus wie der Angeklagte gewohnt hatte, starb an den Folgen seiner Verletzungen. In ihrem Plädoyer warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, den Jugendlichen heimtückisch getötet zu haben. Der 82-Jährige sei allerdings erheblich vermindert schuldfähig gewesen.

Unterbringung in Psychiatrie gefordert

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Der Grund: Infolge seines Zustandes seien weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten. Der Verteidiger hingegen hatte auf Totschlag statt Mord plädiert und sich daher für eine Haftstrafe von neuneinhalb Jahren und die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik ausgesprochen.

Videos 2 Min 16-Jährigen erschossen: Mordprozess gegen Rentner beginnt Am ersten Verhandlungstag schwieg der angeklagte 82-Jährige und kündigte an, sich erst im Laufe der Verhandlung zu äußern. (23.08.2023) 2 Min

VIDEO: Bramsche: 16-Jähriger erliegt schweren Schussverletzungen (02.03.2023) (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.12.2023 | 09:00 Uhr