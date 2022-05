Stand: 02.05.2022 14:22 Uhr Ziegelsteine auf dem Gleis: Unfall bei Ritterhude

Unbekannte haben am Samstagvormittag Ziegelsteine und das Stück eines 40 Zentimeter dicken Baumstamms bei Ritterhude (Landkreis Osterholz) auf Gleise gelegt und damit einen gefährlichen Unfall verursacht. Zunächst fuhr ein Güterzug über die Steine. Dabei wurden Splitter in die Frontscheibe eines entgegenkommenden Regionalexpresses geschleudert. Die Frontscheibe und das Glas eines Scheinwerfers erhielten Risse. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei am Unfallort eintraf, hatten Unbekannte einen Baumstamm auf die Schienen gelegt. Da die Strecke bereits gesperrt war, kam es zu keinem weiteren Unfall. Um 12:20 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben - es verspäteten sich mehrere Züge.

