Stand: 26.07.2024 11:22 Uhr Auto brennt komplett aus - A28 vorübergehend gesperrt

Auf der Autobahn 28 bei Delmenhorst (Landkreis Oldenburg) hat am Freitagmorgen ein Pkw plötzlich Feuer gefangen. Zuvor hatte der 61-jähriger Fahrer des Wagens einen technischen Defekt bemerkt. Als er auf den Standstreifen fuhr, fing es plötzlich im Motorraum an zu brennen, so die Polizei. Der 61-Jährige und seine Ehefrau konnten sich rechtzeitig aus dem Auto retten, der Mann wurde dabei leicht verletzt und von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen brannte komplett aus. Um das Feuer zu löschen, musste die A28 vorübergehend voll gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min