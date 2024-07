Stand: 26.07.2024 12:22 Uhr Stoppelmarkt Vechta: In diesem Jahr ohne Pferde- und Viehmarkt

Der diesjährige Stoppelmarkt in Vechta wird ohne den traditionellen Pferde- und Viehmarkt stattfinden. Das hat die Stadt Vechta mitgeteilt. Veranstalter und Händler hätten in den vergangenen Jahren gemerkt, dass das Interesse des Publikums nachlässt, heißt es. Das überrascht durchaus, weil der Tiermarkt am Stoppelmarktmontag neben dem Festgelände eine lange Tradition hatte. Zuletzt kam jedoch immer weniger Publikum und auch eine Umfrage zeigte, dass der Viehmarkt nicht mehr so viele Besucher anlockt wie früher. Nun soll etwas Anderes kommen, möglicherweise eine Ausstellung zu zeitgemäßen Themen wie etwa Tierwohl und Tierschutz, so die Stadt. Aber dazu brauche man ein Konzept und das brauche Zeit. Deshalb gebe es in diesem Jahr eine Pause und dann einen Neustart im nächsten Jahr.

