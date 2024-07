Stand: 26.07.2024 14:34 Uhr Tödlicher Unfall bei Rhauderfehn: 25-Jähriger prallt gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Rhauderfehn (Landkreis Leer) ist am frühen Freitagmorgen ein 25-jähriger Autofahrer tödlich verletzt worden. Laut Polizei kam er auf der Backemoorer Straße bei Collinghorst aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der Mann so schwer verletzt, so dass er noch vor Ort starb. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

