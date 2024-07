Ein Jahr nach Schiffsbrand: So steht es um die "Fremantle Highway" Stand: 24.07.2024 10:13 Uhr Vor einem Jahr geriet die "Fremantle Highway" in Brand. Schuld könnte die Batterie eines E-Autos gewesen sein. Ab 2025 soll der Frachter wieder zum Einsatz kommen und auch wieder E-Autos transportieren.

Die "Fremantle Highway" war Ende Juli 2023 von Bremerhaven aus in Richtung Ägypten gestartet und vor der niederländischen Küste in Brand geraten. Bei der Evakuierung war ein Besatzungsmitglied der 23-köpfigen Crew ums Leben gekommen. Der Frachter soll mit knapp 4.000 Autos beladen gewesen sein - davon rund 500 E-Autos. Zwischenzeitlich drohte auch eine Umweltkatastrophe, weil das Feuer an Bord nicht gelöscht werden konnte und ein Auseinanderbrechen des Schiffs befürchtet wurde. Was die Brandursache ist, wird noch immer untersucht. Die niederländische Küstenwache ging zuletzt davon aus, dass der Brand von einem E-Auto ausgegangen ist.

Nach Schiffsbrand: "Fremantle Highway" ab 2025 wohl wieder fahrbereit

Nur wenige Tage nach dem Ausbruch des Feuers konnte der Brand gelöscht werden und der Frachter später in das niederländische Eemshaven geschleppt werden, wo die Fahrzeuge von Bord geholt wurden. Danach wurde der schwer beschädigte Autofrachter in den Hafen von Rotterdam überführt. Dort sollte er wieder fahrbereit gemacht werden. Nach NDR Informationen gibt es nun neue Entwicklungen um die "Fremantle Highway": Bereits im Jahr 2025 soll der Frachter repariert und einsatzbereit sein. Ab dann werden demnach mit der "Fremantle Highway" wieder Fahrzeuge transportiert, unter anderem auch E-Autos.

Was ist mit den Autos nach dem Brand 2023 passiert?

Ein kleiner Teil der Ladung auf der "Fremantle Highway" waren Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns. Nach Angaben von VW konnten die Fahrzeuge nicht mehr an Kunden ausgeliefert werden. Da alle Fahrzeuge versichert waren, sei demnach jedoch kein finanzieller Schaden entstanden.

