Zwei Sonderausstellungen zum Klimawandel auf den Ozeanen Stand: 13.01.2022 17:20 Uhr Mit zwei Sonderausstellungen will das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven einen Beitrag zur Debatte um den Klimawandel leisten - vor allem auf dem Ozean.

So spanne die Schau "Change now! Schiffe verändern die Welt" ab dem 25. Februar einen Bogen vom Meeresspiegelanstieg über den Wandel der Arten bis zur Forschungsschifffahrt, teilte das Haus am Donnerstag mit. Die Ausstellung weise darauf hin, dass die Meere noch immer zu den am wenigsten erforschten und geschützten Gebieten der Welt zählten, sagte Museumsdirektorin Sunhild Kleingärtner.

Eine Ausstellung für die "Polarstern"

"Into the Ice" lautet der Titel einer zweiten Schau, die ebenfalls ab dem 25. Februar zu sehen sein soll. Sie ermöglicht einen Rückblick auf die "Mosaic"-Expedition des Bremerhavener Forschungseisbrechers "Polarstern", der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. In Kooperation mit dem Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) werden Fotos in großen LED-Leuchtrahmen präsentiert. Darunter ist das preisgekrönte Motiv einer Eisbärenmutter mit Jungtier der AWI-Fotografin Esther Horvath. Beide Ausstellungen werden bis Ende Juli gezeigt.

