Stand: 05.06.2021 09:53 Uhr Zwei Personen bei Motorradunfall in Hesel schwer verletzt

Im Landkreis Leer sind zwei Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann und die Frau waren am Freitag gegen 20.40 Uhr mit ihren Maschinen in der Gemeinde Hesel gestürzt. Sie hatten offenbar im Bereich einer Einmündung die Kontrolle über ihre Motorräder verloren. Was zu dem Unfall führte, ist unklar. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2021 | 09:00 Uhr