Zwei Heuballenpressen geraten bei Erntearbeiten in Brand Stand: 04.07.2022 20:29 Uhr Gleich zwei Heuballenpressen haben am Montag bei Feldarbeiten in Niedersachsen Feuer gefangen: Eine Maschine brannte im Landkreis Oldenburg, die andere in Osnabrück.

Bei dem Brand der Rundballenpresse auf einem Feld in der Samtgemeinde Harpstedt (Landkreis Oldenburg) ist auch der Stoppelacker in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und löschte das Feuer, wie die Polizei mitteilte. Es sei niemand verletzt worden.

Funkenflug löst Brände bei Trockenheit aus

Die zweite Heuballenpresse brannte im Osnabrücker Stadtteil Gretesch. Auch hier gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Funkenflug kann bei sehr trockenem Wetter immer wieder Brände bei Erntearbeiten auslösen.

