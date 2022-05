Stand: 19.05.2022 13:50 Uhr Zwei Handys am Steuer: Mann auf A1 gestoppt

Auf der A1 bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) hat am Donnerstagmorgen ein Autofahrer während der Fahrt gleich zwei Smartphones bedient. Laut Polizei hielt er in jeder Hand ein Gerät. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn hielten den 34-Jährigen daraufhin an und wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Das Bedienen von elektronischen Geräten während der Fahrt als Fahrzeugführer ist laut Polizei eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem hohen Bußgeld sowie Punkten in der Verkehrssünderkartei geahndet wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.05.2022 | 13:30 Uhr