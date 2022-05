Stand: 23.05.2022 15:04 Uhr Zusammenstoß auf der B74 - zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 74 im Landkreis Rotenburg (Wümme) sind am Montagvormittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Transporters in einer langgezogenen Rechtskurve am Ortsausgang von Bremervörde-Elm mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Ursache ist demnach noch unklar. Der Transporter stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Sie wurden schwer verletzt. Ein 27-jähriger Beifahrer konnte sich selbst aus dem Transporter befreien. Er erlitt leichte Verletzungen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

