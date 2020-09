Stand: 11.09.2020 16:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zu viele Schüler: Landkreis setzt mehr Busse ein

Der Landkreis Leer setzt zehn zusätzliche Schulbusse ein. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Busse sollen außerhalb des Fahrplans zu den stark frequentierten Zeiten am Morgen und am Mittag fahren. Der Grund: Die Busse werden in der Corona-Pandemie von den Schülern stark genutzt, heißt es vom Landkreis Leer. Da die Abstandsregeln in den Bussen nicht eingehalten werden können, weist der Landkreis nochmals auf die Pflicht hin, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sowohl im Bus selbst als auch an den Haltestellen.

