Stand: 08.09.2020 17:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zu lieb: "Balou" wird doch kein Polizeihund

Der Rottweiler "Balou" ist schon früh zur Polizei gekommen: Im Alter von nur acht Wochen stieß er im Juli 2019 zu den Beamten in Bremerhaven. Langsam und mit altersgerechten Übungen sei "Balou" auf die Ausbildung zum Schutzhund vorbereitet worden, so die Polizei. "Welpenprogramm" nennt sich so ein früher Start: Wenn ein Hund sich ganz jung schon an seinen späteren Hundeführer gewöhnt und von ihm lernt, wird er mit höherer Wahrscheinlichkeit ein guter Diensthund, so die Annahme. Weil man bei einem so jungen Tier aber das Potenzial noch nicht einschätzen kann, geht die Sache manchmal schief. So auch bei "Balou": Er ist charakterlich einfach nicht für den Polizeidienst geeignet.

Ein Kraftprotz, aber vollkommen harmlos

Ausbildung nicht bestanden - das klingt hart. Aber "Balou" ist vielmehr besonders weich. Der Rottweiler sei für einen Diensthund zu lieb, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag: "Ein richtiger Familienhund." Oder, wie es in einer Mitteilung der Bremerhavener Polizei heißt: "Balou" konnte "in einigen Punkten nicht den an einen Diensthund gestellten Anforderungen entsprechen". Zwar sei aus ihm ein ansehnlicher Kraftprotz geworden, doch aus der Polizeikarriere wird nichts. Der Abschied sei dem Hundeführer schwer gefallen, doch "Balou" habe nun ein liebevolles neues Zuhause gefunden.

Weitere Informationen Polizeihund schlägt zu: Biss statt Buntmetall Pech für einen Metalldieb in Osnabrück: Erst wurde er auf frischer Tag von der Polizei überrascht, dann unterband ein Polizeihund seine Flucht mit einem beherzten Biss. (25.03.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.09.2020 | 17:00 Uhr