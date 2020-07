Stand: 28.07.2020 14:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zehn Millionen Miese: Kurbäder fordern Corona-Geld

Der Gesundheitstourismus in den Heilbädern ist wegen der Corona-Pandemie in Not. Viele Thermen und Kurmittelhäuser haben schließen müssen, sagt Norbert Hemken, niedersächsischer Heilbäderverbandschef und Kurdirektor von Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland). Fehlende Kurbeiträge machten sich besonders in den Kommunen Bensersiel, Otterndorf und auf Langeoog bemerkbar. Der Verlust belaufe sich laut Hemken auf rund zehn Millionen Euro. Bisher falle das Kurwesen unter keinen Rettungsschirm. Deshalb fordert der Heilbäderverbandschef das Land auf, Geld aus dem Nachtragshaushalt bereit zu stellen.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.07.2020 | 06:30 Uhr