Stand: 31.07.2022 14:27 Uhr "World Ranger Day" ehrt die Landschafts-Schützer

Jedes Jahr am 31. Juli würdigt der "World Ranger Day" die Arbeit von Rangerinnen und Rangern in aller Welt. Der Gedenktag solle auf die wichtige Arbeit für den Schutz des Natur- und Kulturerbes der Erde aufmerksam machen, teilte der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer mit. Jedes Jahr wird demnach auch eine sogenannte Roll of Honour veröffentlicht - eine Liste derjenigen Rangerinnen und Ranger, die in vielen Regionen der Welt im Dienst verletzt oder getötet wurden. Dies geschieht zum Beispiel durch bewaffnete Wilderer, durch Feuer, Fluten oder Wildtiere. Die Rangerinnen und Ranger des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer bieten den Angaben zufolge anlässlich des Gedenktags Sprechstunden und Veranstaltungen an, bei denen sie über den Beruf informieren - und auch über die Gefahren, denen ihre Kolleginnen und Kollegen in manchen Ländern ausgesetzt sind.

AUDIO: Welt-Ranger-Tag (3 Min) Welt-Ranger-Tag (3 Min)

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 09.07.2022 | 18:00 Uhr