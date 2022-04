Stand: 19.04.2022 16:08 Uhr Wolf stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

In Stadland in der Wesermarsch ist ein Wolf nach dem Zusammenprall mit einem Auto verendet. Das bestätigen Polizei und der zuständige Wolfsberater. Demnach erfasste ein 49-Jähriger am Sonntag mit seinem Auto das Tier auf einer Straße. Der Wolf verendete noch an Ort und Stelle. Zunächst war unklar, ob es sich wirklich um einen Wolf handelte. Um Gewissheit zu erhalten, wurde der Wolfsberater des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eingeschaltet. Dieser bestätigte, dass es sich um einen Wolf handelte. Der Kadaver wurde zunächst von der Straßenmeisterei geborgen und ging nach Begutachtung durch den Wolfsberater an eine Tierkörperbeseitigungsanstalt.

