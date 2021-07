Stand: 02.07.2021 11:14 Uhr Wohnungsbrand in Verden: 53-Jähriger leicht verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung in Verden ist am Donnerstag ein 53-Jähriger leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei wurden insgesamt sechs Menschen vor Ort von Rettungskräften versorgt. Mit Verweis auf die Feuerwehr gab die Polizei an, dass der Brand im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses nach einer halben Stunde unter Kontrolle, jedoch erst nach rund eineinhalb Stunden gelöscht war. Das Haus ist laut Polizei zunächst nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.07.2021 | 15:00 Uhr