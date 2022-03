Stand: 30.03.2022 12:09 Uhr Wingst: Mutter und zwei Kinder bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wingst (Landkreis Cuxhaven) sind am Dienstag eine Mutter und ihre beiden Kinder schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau mit ihrem Wagen von einem entgegenkommenden Auto von der Fahrbahn abgedrängt worden. Daraufhin fuhr sie gegen einen Baum. Die 25-Jährige und ihre beiden Kinder kamen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04771) 60 70 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.03.2022 | 13:30 Uhr