Willy Karton: Unternehmer aus Burhave geht mit 98 in Rente Stand: 03.05.2022 16:14 Uhr 84 Jahre hat Willy Repnak - alias Willy Karton - gearbeitet. Als Textilkaufmann. Doch nun ist Schluss. Der Senior-Unternehmer aus dem Landkreis Wesermarsch gibt sein Geschäft nach fast 70 Jahren auf.

Wer im Textilkaufhaus Repnak in Burhave einkauft, begibt sich auf Zeitreise. Zum einen wegen des Inhabers. Zum anderen wegen des Sortiments. Sogar alte Schlaghosen aus den 70er-Jahren verkauft Willy Repnak noch. Dazu Fischerhemden und Wollpullover. Sein Geschäft hat der heute 98-Jährige nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Auf 40 Quadratmetern konnte er zunächst nur aus dem Karton verkaufen. "Willy Karton" - der Spitzname blieb.

VIDEO: Volle Fahrt im Ruhestand: Männer Ü-70 (21.01.2022) (4 Min)

Repnaks Lehrlinge sind fast alle in Rente

Sein Geschäft in Burhave ist eine Institution. Über Jahrzehnte kauften die Menschen bei ihm ein, Urlauber waren Stammgäste. Er kenne eine Berliner Familie, die sei schon im Gründungsjahr 1953 im Laden gewesen - da kämen heute die Urenkel, erzählt er. In seinem Laden haben über die Jahrzehnte 17 Lehrlinge ihr Handwerk gelernt. Aber anders als ihr ehemaliger Chef sind die meisten von ihnen schon in Rente.

"Bin nicht Johannes Heesters"

Auch Repnak will jetzt in den Ruhestand. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie er sagt. Denn gerne hätte er seinen 100. Geburtstag hinter seinem Tresen im Laden verbracht. Doch er sei ja nicht Johannes Heesters, scherzt er. Der wahre Grund ist ein anderer: Der kleine Laden hat die Pandemie nicht überstanden. Zunächst seien seine beiden Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit gewesen. Dann war ganz geschlossen. Nun mag auch Willy nicht mehr und macht Schlussverkauf. Wer telefonisch einen Termin vereinbart, kann kommen. Und bei Ware aus vielen Jahrzehnten - wer weiß? Vielleicht wird ja doch noch ein runder Geburtstag gefeiert - hinter der Ladentheke im Textilhaus Repnak in Burhave.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 03.05.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel