Stand: 15.07.2022 08:12 Uhr Wilhelmshaven: Spinne in Bananenkarton? Feuerwehr greift ein

In Wilhelmshaven hat der angebliche Fund einer Spinne in einem Bananenkarton die Feuerwehr in Atem gehalten. Das Tier sei am Donnerstagabend gemeldet worden, Kundinnen und Kunden und das Personal hätten daraufhin den Supermarkt verlassen, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Bananen waren in einer Plastiktüte verpackt, die gesichert wurde. Nach Sichtung der Verpackung konnte die Feuerwehr Entwarnung geben: Die vermeintliche Spinne war tatsächlich der Rest einer Bananenschale.

