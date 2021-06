Stand: 18.06.2021 16:58 Uhr Wilhelmshaven: Schüler lernen nach Schulbrand in Containern

Stadtverwaltung und Schulleitung haben erneut über die Raumfrage für die Klassen der Marion-Dönhoff-Schule in Wilhelmshaven nach den Sommerferien beraten. Für die durch den Großbrand im März obdachlos gewordenen Schülerinnen und Schüler der Oberschule deutet alles auf ein Containerdorf hin, wie Schulleiter Christian Stöver am Freitag sagte. Die Kosten dafür müssen aber noch geprüft werden. Platz wäre unter anderem auf dem Sportplatz der Oberschule. Die Schulleitung hatte diese räumliche Nähe zum alten Standort der abgebrannten Schule gefordert. Einen Umzug in weiter entferne Gebäude oder an andere Schulstandorte lehnte sie ab. Auf der nächsten Sitzung des Schulausschusses soll die Entscheidung bekannt gegeben werden.

Weitere Informationen Wilhelmshaven: Notbetreuung und Unterricht nach Schulbrand Ab Dienstag werden die Abschlussklassen in Räumen der VHS unterrichtet. Die meisten Schüler lernen zunächst zu Hause. (19.03.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.06.2021 | 15:00 Uhr