Stand: 11.11.2021 12:17 Uhr Wilhelmshaven: Mobile Teams impfen in Familienzentren

Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann das in Wilhelmshaven künftig unkompliziert und spontan ohne Termin in Wohnortnähe machen. Die mobilen Teams des Gesundheitsamtes der Stadt Wilhelmshaven bieten ab Montag (22. November) bis Weihnachten regelmäßige Impfmöglichkeiten in den vier Familienzentren an. Das Angebot der Booster-Impfung richtet sich an alle, deren Zweitimpfung bereits mindestens sechs Monate her ist. Alle Impfungen werden mit dem Impfstoff von Biontech durchgeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.11.2021 | 07:30 Uhr