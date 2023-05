Stand: 11.05.2023 15:49 Uhr Wilhelmshaven: Gefährdete Flussseeschwalben im Fokus

In Wilhelmshaven wird am Freitag ein neues Ausstellungshaus über Flussseeschwalben eröffnet. Es steht direkt am Banter See. Von dort können Besucher durch ein großes Fenster auf eine Brutkolonie blicken. Die Flussseeschwalben brüten dort auf sechs künstlichen Inseln. Monitore in der Ausstellung zeigen zudem Videos vom Leben der Flussseeschwalben auf den Brutinseln. Mehr als 300 Tiere sind schon aus ihren Überwinterungsquartieren zurückgekehrt und haben mit der Brut begonnen. Die Außenstelle des Wattenmeer-Besucherzentrums hat gut zwei Millionen Euro gekostet. Auf 160 Quadratmetern erfährt der Besucher alles Wissenswerte über die Kolonie und die Arbeit von Vogelforschern, die die Seeschwalben seit Jahren beobachten. Sie hatten festgestellt, dass im vergangenen Jahr ein Viertel der Altvögel an der Vogelgrippe gestorben ist. In einigen überlebenden Tiere haben sie nun Antikörper dagegen festgestellt. Sie hoffen, dass diese Vögel immun sind und die Brutkolonie auf Dauer erhalten bleibt.

