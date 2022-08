Wilhelmshaven: Bau von Pipeline für LNG beginnt heute Stand: 04.08.2022 06:18 Uhr Ab 21. Dezember soll Flüssiggas von einer schwimmenden LNG-Plattform in Wilhelmshaven ins deutsche Netz gespeist werden. Heute ist Baubeginn. Normalerweise dauert so etwas bis zu acht Jahre.

Die neue Pipeline soll über eine Strecke von 26 Kilometern Flüssigerdgas (LNG) von der Anlegestelle im Hafen aus zum Knotenpunkt beim Gasspeicher in Etzel (Landkreis Wittmund) befördern. Eigentlich dauern Planung und Bau einer solchen Gaspipeline sechs bis acht Jahre. Doch schon am 21. Dezember dieses Jahres soll flüssiges Gas fließen, so der Betreiber OGE. Hintergrund ist das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz, das den Bau von Pipelines erlaubt, bevor das dazugehörige Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist.

Lies verwies auf drohende Energieknappheit

Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) hatte im Juli mit Blick auf den zügigen Bau der Pipeline gesagt: "Angesichts der drohenden Versorgungslücke ist das ein Signal, das Mut macht." Das Terminal in Wilhelmshaven war erst Anfang Juli genehmigt worden. Allein über Wilhelmshaven könnten Lies zufolge rund 7,5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr ins Netz eingespeist werden. Zukünftig seien sogar bis zu 20 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr möglich. "Das würde allein 40 Prozent der jährlichen russischen Gaslieferungen der vergangenen Jahre ersetzen", hatte der SPD-Politiker gesagt.

Mehrere Einwände eingereicht: Entscheidung Ende August

14 Einwände gibt es gegen die Pipeline im laufenden Planfeststellungsverfahren. Die Umweltschutzorganisationen NABU und BUND hatten das beschleunigte Verfahren kritisiert. Auch vor dem Hintergrund einer drohenden Notlage bei der Gasversorgung dürften die Ziele der Energiewende nicht aufgegeben werden, forderten die beiden niedersächsischen Landesverbände. Der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern müsse konsequent weiterverfolgt werden. Die Energieversorgung dürfe nicht zulasten geschützter Lebensräume und Arten gesichert werden. Andere Kritiker befürchten, dass sich der Boden absenken könnte - weil in dem Bereich die Kavernenanlage Etzel steht, ein unterirdischer Speicher für Erdöl und Erdgas. Insgesamt besteht die Pipeline aus 1.500 Einzelstücken. Die Rohre sollen unter Äckern und einer Bundesstraße verlaufen. Über die Einwände will das Landesamt für Bergbau bis Ende August entscheiden.

