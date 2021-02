Stand: 22.02.2021 14:26 Uhr Wildeshausen: Imbisswagen geht in Flammen auf

In Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist am Sonntagabend auf dem Gelände einer Tankstelle ein Imbisswagen in Brand geraten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Es habe daher keine Gefahr für die Tankstelle bestanden. Der Imbisswagen brannte vollständig aus, der Schaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

