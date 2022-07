Stand: 14.07.2022 09:37 Uhr Wildeshausen: 30-Jähriger onaniert vor junger Frau

In Wildeshausen im Landkreis Oldenburg ist eine junge Frau am Mittwoch Opfer eines Exhibitionisten geworden. Der Polizei zufolge war sie war zu Fuß auf einem Weg an der Hunte unterwegs, als sie auf den Mann traf. Der 30-Jährige habe sich entblößt und schließlich onaniert. Die 18-Jährige habe trotz des Schrecks geistesgegenwärtig reagiert und den Mann fotografiert. Er konnte durch die verständigte Polizei angetroffen werden. Gegen den Wildeshauser wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

14.07.2022