Sendedatum: 23.01.2023 06:30 Uhr Wiesmoor: Auto versinkt in Fehnkanal

Bei einem Unfall in Wiesmoor im Landkreis Aurich ist ein 30-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Auto in einem kleinen Fehnkanal neben der Straße versunken. Der Fahrer des Renault Twingo kam laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr aus bisher unbekannten Gründen in den Kanal. Der Mann konnte sich noch selbstständig aus dem Wagen befreien. Er wurde nur leicht verletzt. Das Auto versank fast komplett im Kanal. Es wurde geborgen und abgeschleppt. Die Polizei geht von einem Totalschaden aus. Fehnkanäle dienten früher zur Erschließung von Moorgebieten, in Ostfriesland gibt es zahlreiche dieser schmalen Gewässer.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.01.2023 | 06:30 Uhr