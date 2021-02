Stand: 21.02.2021 17:47 Uhr Westerstede: Mann entdeckt vor Haustür eine Schlange

Die Polizei in Westerstede (Landkreis Ammerland) ist am Sonntagmorgen zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Gegen 9 Uhr meldete ein Mann eine Schlange auf dem Gehweg vor seiner Haustür. Die Beamten machten ein Foto von dem Tier und schickten es an den Inhaber des Reptilienzoos Saterland. Dieser stellte fest, dass es sich um eine ungiftige Kornnatter handelt. Die Polizisten fingen die Schlange daraufhin ein und gaben sie im Reptilienzoo ab. Der Herkunft des Tiers konnte noch nicht geklärt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2021 | 13:00 Uhr