Stand: 12.05.2021 15:01 Uhr Westerstede: Dumm gelaufen - Reh steckt in Metalltor fest

Ein Reh hat in Westerstede (Kreis Ammerland) beim Passieren eines Metalltores offensichtlich seinen Körperumfang falsch eingeschätzt. Das Tier blieb zwischen zwei Streben mit der Hüfte hängen und konnte weder vor noch zurück, wie die örtliche Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Freiwillige Feuerwehr bog mit schwerem Hydraulik-Gerät die beiden Stäbe auseinander, um das Reh aus der misslichen Lage zu befreien. In Decken gewickelt brachten die Einsatzkräfte das Reh anschließend an den nahe gelegenen Waldrand.

