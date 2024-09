Stand: 19.09.2024 20:37 Uhr ICE bleibt auf offener Strecke liegen - und muss evakuiert werden

Einsatzkräfte haben am frühen Mittwochabend einen ICE evakuiert, der kurz vor dem Bahnhof Langwedel (Landkreis Verden) wegen eines technischen Defekts liegen geblieben war. Laut Feuerwehr Langwedel mussten rund 190 Fahrgäste auf offener Strecke in einen Ersatzzug umsteigen. Wegen des Höhenunterschiedes stellten die Einsatzkräfte Trittleitern bereit. Verletzt wurde niemand, die Evakuierung sei sehr ruhig verlaufen, hieß es. Nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn, setzten die Reisenden ihre Fahrt etwa eine Stunde nach dem Vorfall mit dem Ersatzzug fort. Die Bahnstrecke Hannover-Bremen war am Mittwochabend für mehrere Stunden gesperrt, Züge mussten umgeleitet werden.

