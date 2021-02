Stand: 23.02.2021 15:22 Uhr Wesermarsch: Ausgangssperre läuft aus

Weil die Zahl der Corona-Erkrankten im Landkreis Wesermarsch gesunken und der Sieben-Tage-Inzidenzwert derzeit stabil unter 200 je 100.000 Einwohner liegt, wird die Ausgangssperre am Mittwoch um 24 Uhr wie geplant enden. Das teilte der Landkreis am Dienstag mit. Für die Bevölkerung sei die verhängte Ausgangssperre in dieser Form angesichts des sehr hohen Inzidenzwertes das mildeste Mittel gewesen, so Landrat Thomas Brückmann (parteilos). Denkbar wären auch ein totales Kontaktverbot mit Personen aus anderen Haushalten sowie die Einschränkung auf einen Bewegungsradius von maximal 15 Kilometern um den Wohnort gewesen. Laut Polizei hatten sich die meisten Menschen an die einwöchige nächtliche Ausgangssperre gehalten.

Weitere Informationen Wesermarsch: Menschen halten sich an Ausgangssperre Laut Polizei wurden in der ersten Nacht lediglich neun Verstöße festgestellt. Den Betroffenen droht ein Bußgeld. (17.02.2021) mehr

