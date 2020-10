Wer zahlt für Corona-Schließungen? Gastronomen klagen Stand: 21.10.2020 20:45 Uhr Ist der Corona-Shutdown im März eine Betriebsschließung, für deren Kosten Versicherungen aufkommen müssen? Das wollen zehn ostfriesische Gastronomen und Hoteliers am Landgericht Aurich klären.

Der Streitwert in den Verfahren liegt laut Gericht zwischen 5.000 und einer Million Euro, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Konkret gehe es um Versicherungen, die die Kläger für den Fall einer Betriebsschließung abgeschlossen hatten.

"Präventive" Gründe laut Gericht nicht versichert

Solche Versicherungen seien nicht für eine Pandemie konzipiert, sagte eine Sprecherin des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. Sie gelten in der Regel, wenn im Betrieb selbst versicherte Krankheiten wie Salmonellen oder Noroviren auftreten und das Unternehmen deshalb vom Staat geschlossen werde. Wenn Betriebe aus präventiven Gründen geschlossen werden, sei das nicht abgedeckt.

Ähnliche Klagen am Landgericht Oldenburg

Auch das Landgericht Oldenburg beschäftigt sich vermehrt mit ähnlichen Fällen. Vor einer Woche urteilte die Kammer im Sinne der Versicherung, wie NDR 1 Niedersachsen weiter berichtet. In München dagegen bekam ein Gastwirt Recht. Kein Urteil sei richtungsweisend für andere Kläger, so der Pressesprecher des Landgerichts Oldenburg. Es komme im Einzelfall auf den genauen Wortlaut der Versicherungsbedingungen an.

