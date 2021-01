Stand: 03.01.2021 15:18 Uhr Weiterer Geflügelpest-Ausbruch: Knapp 13.000 Puten getötet

In einem weiteren Betrieb in Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Nach Angaben des Landkreises wurden deshalb am Sonnabend 12.800 Puten getötet. Insgesamt wurden im Kreisgebiet in acht Betrieben bereits knapp 89.000 Tiere gekeult. Damit soll die Ausbreitung der Seuche verhindert werden. Die bestehenden Sperr- und Beobachtungsbezirke würden durch den neuen Ausbruch nur gering verändert, hieß es in einer Mitteilung. Zur Eindämmung der Geflügelpest ist vom Landkreis Cloppenburg bereits vor Weihnachten ein Wiedereinstallungsverbot für Puten für die Gemeinden Emstek, Bösel und Garrel sowie die Städte Cloppenburg und Friesoythe angeordnet worden.

