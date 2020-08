Stand: 14.08.2020 16:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weitere Wohnblöcke im Wollepark werden abgerissen

Die Vorbereitungen für den Abriss von zwei leer stehenden Wohnblocks in einem Wohngebiet in Delmenhorst laufen. Die Gebäude "Am Wollepark" 13 und 14 sollen bis Endes des Jahres verschwunden sein, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Arbeiter bereiten demnach derzeit den Abriss vor. Voraussichtlich Anfang Oktober solle schweres Gerät anrollen und die maroden Mehrfamilienhäuser abtragen. Damit verschwinde "ein weiterer Schandfleck", wie es weiter in der Mitteilung hieß.

Videos 02:50 Hallo Niedersachsen Wollepark: Alte Probleme und neue Pläne Hallo Niedersachsen Eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, ob die Pläne für den Wollepark in Delmenhorst umsetzbar sind. Außerdem gibt es noch viele Streitpunkte zwischen Stadt und Eigentümern. Video (02:50 min)

Viertel wird in mehreren Etappen abgerissen

In dem Sanierungsgebiet sei dies der dritte große Abriss nach den Blocks 1 bis 5 im Jahr 2017 sowie dem ebenso verwahrlosten Betonklotz an der Westfalenstraße 8 im vergangenen Jahr. Die Häuser gehören zu einem rund 23 Hektar großen Gebiet, in dem Menschen aus rund 40 Nationen leben. Die Stadt will das Viertel sanieren und künftig grüner gestalten.

Stadt fordert Vorkaufsrecht vor Gericht ein

Die maroden Gebäude mit 51 Wohnungen gehören seit Anfang 2019 der Stadt. Das Landgericht Hannover hatte kurz zuvor einen seit Jahren währenden Rechtsstreit um das Vorkaufsrecht beendet. Während in der Nummer 13 bereits seit 2007 niemand mehr wohnt, zogen die verbliebenen Bewohner der Nummer 14 nach dem Eigentumsübergang an die Stadt gemäß einem Sozialplan bis November 2019 aus.

