Weil kündigt Unterstützung für Meyer Werft an

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will die durch die Corona-Krise angeschlagene Papenburger Meyer Werft unterstützen. Das kündigte er am Donnerstag bei einem Besuch der Werft an. Laut Weil soll es zunächst Gespräche mit der Unternehmensspitze und den Gewerkschaften insbesondere über die Kosten der Infrastruktur geben. Eine entscheidende Frage sei, wer welche Beiträge leisten kann.

Werft muss 1,2 Milliarden Euro sparen

Die Meyer Werft sei eines der wichtigsten Industrieunternehmen im Nordwesten Niedersachsens, betonte Weil. Sollte das Unternehmen die Krise nicht überstehen, wäre das eine Katastrophe für die gesamte Region. Wegen der Corona-Pandemie muss die Papenburger Werft ihre Aufträge strecken. In fünf Jahren muss das Unternehmen nach eigenen Angaben 1,2 Milliarden Euro sparen.

