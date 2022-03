Wegen Schäden: Tankstelle wäscht keine Tesla-Fahrzeuge mehr Stand: 11.03.2022 16:27 Uhr Wer mit seinem Tesla in die Waschanlage fährt, sollte vorsichtig sein: Sensoren am Fahrzeug reagieren offenbar empfindlich auf die Bürsten. In Kirchhatten müssen Tesla nun draußen bleiben.

"Tesla können hier nicht gewaschen werden." Dieser Zettel prangt an der Fensterscheibe der Raiffeisen-Tankstelle in Kirchhatten, einem Ortsteil der Gemeinde Hatten (Landkreis Oldenburg). Der Besitzer der Tankstelle, Wilfried Knipper, hat ihn aufgehängt. Denn in den vergangenen Wochen kamen schon mehrere Tesla-Fahrzeuge beschädigt aus seiner Waschstraße heraus. Knipper glaubt, dass die Sensorik, etwa an der Ladeklappe dieser E-Autos so sensibel ist, dass die Klappe schon bei leichter Berührung aufspringt. Das gleiche gelte für die Heckklappe oder die Scheibenwischer, die sich dann in Gang setzten. In den vergangenen Wochen habe es bereits fünf Fälle gegeben.

"Hausverbot" für Tesla soll Ärger ersparen

Der Tankstelleninhaber will sich und seinen Kundinnen und Kunden mit dem "Waschverbot" schützen. Das sei eine reine Präventivmaßnahme, die allen Ärger erspare und vor finanziellen Nachteilen schütze, so Knipper. Autobauer Tesla habe sich zu dem Problem bisher noch nicht geäußert, sagt er. Aber auch in anderen Waschstraßen sei das Problem bereits aufgetaucht. Mit E-Autos anderer Hersteller hat Knipper nach eigenen Angaben bisher keine Probleme gehabt.

