Stand: 13.07.2022 09:09 Uhr Wattenmeerhaus in Wilhelmshaven zeigt die Erde von oben

Eine neue Sonderschau im Wattenmeer Besucherzentrum in Wilhelmshaven zeigt die Erde von oben. Die großflächigen Satellitenbilder machen deutlich, welche Folgen der Klimawandel auf die Natur und auch auf unser Leben hat. Der dänische Künstler Kasper Brejholt Bak hat die Ausstellung "Mind The Earth" konzipiert, was so viel heißt wie: Passt auf die Erde auf. Zu sehen ist beispielsweise die Korallenbleiche in einer Lagune oder ein Deichbruch in den Niederlanden. Ein weiteres Foto zeigt weiße Eisschollen, die wie Glasscherben auf dem Meer treiben. Sie schmelzen durch steigende Temperaturen in der Arktis. Das sind drei der Fotografien, die ab sofort im Wattenmeerhaus bestaunt werden können. Die Bilder der Ausstellung "Mind The Earth" sind noch bis zum 31. August in Wilhelmshaven zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.07.2022 | 09:30 Uhr