Wattenmeer: Anrainer gründen Partner-Netzwerk

Das Wattenmeer verläuft durch die Niederlande, Deutschland und Dänemark. Die drei Anrainer-Staaten haben heute eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet: Sie wollen enger zusammenarbeiten und gründen ein Partner-Netzwerk. Ziel sei es, die seit mehr als 40 Jahren bestehende Partnerschaft der Akteure vor Ort, in der Region und international weiterzuentwickeln, sagte Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium: "Gerade in Zeiten von EU-Skepsis und Kritik an internationaler Zusammenarbeit ist das ein wichtiges Signal."

Fürs Watt begeistern: Unterwegs mit Touristen Hallo Niedersachsen - 29.06.2019 19:30 Uhr Matthias Schultz führt seit 21 Jahren Urlauber durchs Watt. Die Ansprüche der Touristen haben sich verändert: Einfach nur durchs Watt laufen zieht oft nicht - gerade bei Schülern.







Jubiläums-Radfahrer erreichen Wilhelmshaven

Zusammen mit Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) eröffnete Schwarzelühr-Sutter heute eine große Jubiläumsfeier in Wilhelmshaven: Seit zehn Jahren gehören das niedersächsische, das schleswig-holsteinische und das niederländische Wattenmeer zum UNESCO-Weltnaturerbe. Der Geburtstag wird mit Kunst- und Handwerksständen, einem Markt für Wattenmeer-Produkte und weiteren Angeboten gefeiert. Zudem haben Jubiläums-Radfahrer am Mittag Wilhelmshaven erreicht: Menschen aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden sind unter dem Motto "Ein Wattenmeer. Zwei Räder. Drei Länder" die Küste entlang gefahren. Die Teams waren von zwei Punkten aus gestartet: Eine Gruppe begann die Sternfahrt auf der niederländischen Insel Vlieland, eine zweite an der dänischen Ho Bucht.

