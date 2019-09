Stand: 05.09.2019 15:11 Uhr

Was macht eigentlich "Schnitzel"?

Rund sechs Monate hat das kleine Wildschwein "Schnitzel" abwechselnd bei den Jägern Habbo Cramer und Jan Knickelbein gelebt. Es war etwa vier Tage alt gewesen und hatte offenbar seine Rotte verloren, als es von den beiden bei einem Jagdausflug nahe Wiesmoor (Landkreis Aurich) entdeckt worden war. Abschießen kam für die Jäger nicht infrage. Also zogen sie den Frischling abwechselnd bei sich zu Hause groß. Und der fühlte sich dabei offenbar sehr wohl: "Er hat sich manchmal auf den Rücken gelegt, damit er am Bauch gekrault wird", erzählt Habbo Cramer. In den ersten zwei Monaten wohnte "Schnitzel" im Haus, dann zog er in einen Stall. Aber auch dort wurde es auf Dauer zu eng für ihn. Jetzt lebt er auf einem Bauernhof in Brandenburg - gemeinsam mit drei anderen Wildschweinen.

"Schnitzel" zieht um: Neues vom Frischling











"Schnitzel" ist jetzt unter Artgenossen

"Am Schluss hat 'Schnitzel' rund 25 Kilogramm gewogen", so Cramer. "Und er war am Ende doch sehr einnehmend, wir haben ja auch nicht die Infrastruktur, wie er sie jetzt hat. Deshalb waren wir doch ganz froh, als wir ihn bei dem Bauernhof abgeben konnten. Da hat 'Schnitzel' auch Artgenossen, das konnten wir ihm ja nicht bieten." Mit den drei anderen Wildschweinen dort vertrage sich "Schnitzel" sehr gut, nachdem er in der ersten Zeit durch ein Gitter von ihnen getrennt war. So konnten sich die Tiere langsam aneinander gewöhnen. Später soll "Schnitzel" Fährten für die Jagdhundeausbildung legen. "Wir haben es ihm ja beigebracht, mit der Leine um den Hals zu laufen", so Cramer.

Videos 02:30 Hallo Niedersachsen Frischling "Schnitzel" erobert Jägerherzen Hallo Niedersachsen Habbo Cramer und Jan Knickelbein haben ihren Frischling, den sie ohne Rotte auf der Jagd bei Wiesmoor gefunden haben, ins Herz geschlossen. Momentan lebt "Schnitzel" noch mit im Haus. Video (02:30 min)

Ein bisschen Wehmut schwingt mit

"Schnitzel" auszuwildern, wäre keine Option gewesen: "Das ist nicht erlaubt", sagt Cramer. "Und es wäre für 'Schnitzel' auch viel zu gefährlich. Er ist ja so an Menschen gewöhnt, dass er auf einen Jäger sofort zulaufen würde. Und dann würde er vermutlich sofort erschossen." Deshalb ist Cramer froh, dass Schnitzel jetzt ein neues Zuhause unter Artgenossen gefunden hat. Auch, wenn bei den Jägern manchmal ein bisschen Wehmut mitschwingt: "Manchmal denken wir schon: 'Ach, unser Schnitzelchen - wär doch schön, wenn wir den jetzt noch mal hier hätten.' Deshalb wollen wir ihn auch so bald wie möglich besuchen."

Weitere Informationen "Schnitzel": Ein Wildschweinchen zum Liebhaben Tierisches aus Ostfriesland: Zwei Jäger sind seit Ostern Eltern von Wildschwein-Frischling "Schnitzel". Sie haben das Tier auf der Jagd gefunden und ziehen es zu Hause groß. (29.04.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 29.04.2019 | 19:30 Uhr