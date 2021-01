Stand: 05.01.2021 11:29 Uhr Vrees: Zeugenaufruf der Polizei nach tödlichem Unfall

Nach einem tödlichen Unfall im emsländischen Vrees am 21. Dezember sucht die Polizei nach Zeugen. Bei dem Unglück war ein 55-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Wagen frontal mit einem Transporter zusammengeprallt. Nach Angaben eines Sprechers hatte der Transporter-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. An der Unfallstelle sollen sich mehrere Personen befunden haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05951) 99 53 00 bei der Polizei in Werlte zu melden.

Weitere Informationen Vrees: 55-jähriger Autofahrer stirbt bei Frontalcrash In der Samtgemeinde Werlte ist es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer starb. (21.12.2020) mehr

