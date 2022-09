Stand: 19.09.2022 06:07 Uhr Vogelgrippe im Tierpark Jaderberg ausgebrochen

Im Tierpark Jaderberg im Landkreis Wesermarsch ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Das teilte der Landkreis mit. Bei einer verstorbenen Brautente sei das Virus nachgewiesen worden. Da drei weitere Enten verendet seien, mussten den Angaben zufolge vorsorglich 55 weitere Vögel getötet werden. Auch andere Gehege würden jetzt überprüft. Teile des Parks bleiben für Besucher bis auf Weiteres gesperrt, heißt es weiter. Auch in Wiefelstede im Landkreis Ammerland ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Der Bestand mit 15 Gänsen und 88 Hühnern wurde bereits getötet. Eine Schutzzone wurde eingerichtet. Sie betrifft auch Teile des Stadtnordens von Oldenburg. Im Nationalpark Wattenmeer sind in den vergangenen Monaten Tausende Vögel an der Vogelgrippe verendet. Die Situation sei schlimm, sagte der Leiter der Nationalparkverwaltung Wattenmeer, Peter Südbeck. Besonders betroffen sei die für Menschen gesperrte Vogelinsel Minsener Oog. In der deutschlandweit größten Kolonie der Brandseeschwalbe seien rund 60 Prozent der Elterntiere verendet. Zudem habe kaum ein Jungtier überlebt. Das sei besonders bitter, weil die Brandseeschwalbe erst vor Kurzem von der "Roten Liste" der vom Aussterben bedrohten Tierarten genommen worden sei, so Südbeck.

