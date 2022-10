Stand: 07.10.2022 10:02 Uhr Vogelgrippe: Legehennenbetrieb im Wittmund betroffen

In Wittmund ist das Vogelgrippe Virus in einer weiteren Geflügelhaltung festgestellt worden. Nach einem Hobbybetrieb unter anderem mit Puten sind nun auch 1.850 Legehennen in einem gewerblichen Betrieb betroffen. Nach Angaben des Veterinäramtes Jade Weser mussten alle Tiere getötet werden. Ein großer Teil war bereits an der Vogelgrippe verendet. Es wurde eine Schutzzone von drei Kilometern rund um den betroffenen Betrieb errichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.10.2022 | 08:30 Uhr