Stand: 27.10.2020 08:09 Uhr Vogelgrippe: Behörden warnen Cloppenburger Geflügelhalter

Das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg rät den Geflügelhaltern der Region, besonders vorsichtig zu sein, um einen größeren Ausbruch der Vogelgrippe in der Region wie 2008 und 2016 zu vermeiden. Hintergrund sind zwei Fälle in den benachbarten Niederlanden. Derzeit steigt auch die Besorgnis in Deutschland. So hält das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit das Risiko für groß, dass Wildvögel beim aktuellen Herbst-Zug das Virus erneut einschleppen. Das Veterinäramt ist wegen der Corona-Pandemie bereits stark gefordert und deshalb für andere Aufgaben nur "beschränkt einsatzfähig", wie ein Sprecher der Verwaltung NDR 1 Niedersachsen erklärte.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.10.2020 | 06:30 Uhr