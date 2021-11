Stand: 02.11.2021 13:08 Uhr Viele Neuinfektionen: Ab Donnerstag gilt 3G in Wilhelmshaven

Die hohen Neuinfektionen mit dem Coronavirus halten an: Fünf Werktage in Folge wurde in Wilhelmshaven der Inzidenzwert von 50 überschritten. Deswegen werden ab Donnerstag wieder strengere Corona-Beschränkungen in der Jadestadt gelten. So gilt unter anderem bei der Innengastronomie, körpernahen Dienstleistungen, in Beherbergungsbetrieben, beim Sport in Innenräumen und vielen Veranstaltungen mit mehr als 25 Teilnehmern die 3G-Regel. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wird von der Stadt erlassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.11.2021 | 13:30 Uhr