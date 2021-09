Stand: 13.09.2021 14:13 Uhr Verletzte in Jever: Senior fährt beim Ausparken in Eisdiele

Ein 92 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in Jever in Ostfriesland in den Außenbereich einer Eisdiele geraten. Laut Polizei wurden zwei Menschen, die sich dort aufhielten, leicht verletzt. Außerdem überrollte der Wagen bei dem Vorfall einen Hund, der an seinen Verletzungen starb. Der Fahrer und seine 86-Jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Mann war mit seinem Automatikfahrzeug vorwärts aus der Parklücke gefahren und dabei auf das Areal der Eisdiele am Alten Markt in Jever geraten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.09.2021 | 13:30 Uhr